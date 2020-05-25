|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает РБК-Украина.
По словам О'Брайена, Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.
— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая, - заявил Роберт О'Брайен.
Советник американского президента считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.
Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.
Напомним, что в Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает РБК-Украина.
По словам О'Брайена, Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.
— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая, - заявил Роберт О'Брайен.
Советник американского президента считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.
Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.
Напомним, что в Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.