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С 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.
Об этом в комментарии НикВести рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко.
По его словам, работать детсады будут в адаптивном режиме, в частности, будут действовать ограничения на количество детей в группах.
— Решением ТБНС детские сады открываем с 1 июня, но в адаптивном режиме. 28 июня у нас будет еще одно заседание комиссии — мы думаем каким образом сделать так, чтобы дети пришли не все сразу. Будет сложно после трех месяцев перерыва организовать так, чтобы соблюдать карантинные меры. С 15 числа мы запланировали полное открытие детских садиков. Сегодня детсады не работают, буду открыты с 1 числа, но не в полном составе, - сказал Владимир Крыленко.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что открытие детских садов планируется на 1 июня 2020 года.
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С 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.
Об этом в комментарии НикВести рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко.
По его словам, работать детсады будут в адаптивном режиме, в частности, будут действовать ограничения на количество детей в группах.
— Решением ТБНС детские сады открываем с 1 июня, но в адаптивном режиме. 28 июня у нас будет еще одно заседание комиссии — мы думаем каким образом сделать так, чтобы дети пришли не все сразу. Будет сложно после трех месяцев перерыва организовать так, чтобы соблюдать карантинные меры. С 15 числа мы запланировали полное открытие детских садиков. Сегодня детсады не работают, буду открыты с 1 числа, но не в полном составе, - сказал Владимир Крыленко.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что открытие детских садов планируется на 1 июня 2020 года.