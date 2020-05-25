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Футболист сборной Франции продал на аукционе золотую медаль Чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает Le Soir.
По данным источника, имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за € 66 тыс.
Также на аукционе продали золотые медали ЧМ-1994 и 2002 года, выигранные бразильцами. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно.
Напомним, Чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии - 4:2 и во второй раз в своей истории стала сильнейшей командой мира.
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Футболист сборной Франции продал на аукционе золотую медаль Чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает Le Soir.
По данным источника, имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за € 66 тыс.
Также на аукционе продали золотые медали ЧМ-1994 и 2002 года, выигранные бразильцами. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно.
Напомним, Чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии - 4:2 и во второй раз в своей истории стала сильнейшей командой мира.