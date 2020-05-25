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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет, которые якобы защищают от коронавируса, а также сеть колл-центров.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
– Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок, - говорится в сообщении.
На сайте, где продавался препарат, утверждается, что он «в течении двух дней помогает устранить инфекционный процесс и предупредить осложнения».
Во время обысков в офисах, колл-центрах и по месту жительства подозреваемых изъяли документы и инструкции, подтверждающие их противоправную деятельность. Также было обнаружено более 1,1 млн долларов США.
– Также установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен, - добавили в СБУ.
Продолжаются следственные действия.
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок через интернет, которые якобы защищают от коронавируса, а также сеть колл-центров.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
– Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок, - говорится в сообщении.
На сайте, где продавался препарат, утверждается, что он «в течении двух дней помогает устранить инфекционный процесс и предупредить осложнения».
Во время обысков в офисах, колл-центрах и по месту жительства подозреваемых изъяли документы и инструкции, подтверждающие их противоправную деятельность. Также было обнаружено более 1,1 млн долларов США.
– Также установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции подозреваемые уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен, - добавили в СБУ.
Продолжаются следственные действия.