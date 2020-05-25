Борис Дуденко, директор КП "Николаевводоканал"

Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что реконструкция и обслуживание Октябрьского водохранилища обойдется бюджету Николаева в несколько сот миллионов гривен и может повлечь за собой рост тарифа на водоснабжение для горожан.

Об этом Борис Дуденко рассказал в комментарии НикВести.

Октябрьское водохранилище бывшее водохранилище в Витовском районе Николаевской области, недалеко от микрорайоне Кульбакино. Было построено в 1957 году. До 2007 года использовалось для промышленного и бытового водоснабжения Николаева. В настоящее время водохранилище не эксплуатируется.

— Около 10 лет назад водохранилище было передано на баланс Департамента ЖКХ. Мне известно о том, что по их заказу был разработан проект по очистке и реконструкции водохранилища, в ближайшее время мы должны получить этот проект. В этом вопросе есть две важные составляющие: реконструкция водохранилища и эксплуатационные затраты, то есть, во сколько обойдется его содержание. Самое затратное - это закачка воды из Днепра. Мы не можем использовать воду из реки Ингулец, ее качество не соответствует требованиям. Также необходимо будет поддерживать состояние воды. Здесь нужно решить, эти затраты будут включены в тариф на водоснабжение, либо деньги будут предусматриваться отдельной строкой бюджета Николаева, - сказал Борис Дуденко.

Он сообщил, что по ценам 2010 года стоимость работ по реконструкции оценивалась в около 300 миллионов гривен, но сейчас эта сумме может быть в разы выше.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что коммунальному предприятию «Николаевводоканал» следует серьезно заняться решением проблемы с запасами воды и возобновить работу Октябрьского водохранилища.

Отметим, что в 2016 году депутат Лариса Веселовская опубликовала на сайте Николаевского городского совета петицию о необходимости восстановления водохранилища. В петиции, которая набрала тогда 335 голосов, сказано, что сегодня основным источником воды для жителей города Николаева является водоканал «Днепр – Николаев» протяженностью 73 километров и мощностью до 230-240 тысяч м3 в сутки. Резервным источником водоснабжения Николаева до 2006 года было Октябрьское водохранилище, которое наполнялось водой из Ингулецкого канала. Водохранилище эксплуатировалось с 1958 года. Это был стратегический запас пресной воды Николаева.

Проект Верхнеингулецкой оросительной системы, куда входило Октябрьское водохранилище, был разработан Одесским филиалом «Укргипрокоммунстрой» в 1954 году. Его объем на момент начала эксплуатации составлял 15 тысяч м3, а позже вырос и до 32 тысяч м3 воды (при максимальном заполнении), а глубина в отдельных местах была до 28 метров. Оно заполнялось ежегодно, в осенне-зимний период (160 дней), днепровской и ингулецкой водой.

В 2006 году в результате замедленного водообмена, произошло заиление водоёма, значительно повысилась минерализация воды. Наряду с появлением в воде сильного гнилостного, переходящего в меркаптановый, запаха, отмечалось повышение цветности воды с 30 до 75 градусов, сухого остатка с 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, содержания хлоридов и сульфатов в два раза, окисляемости. Руководством города было принято решение спустить воду Октябрьского водохранилища для очистки ильного слоя. Кроме того, содержание и охрана водохранилища стали неподъемными для бюджета города. Однако в 2008 году проект очистки и восстановления водохранилища отложили.

В 2016 году в сети было опубликовано видео пересохшего «Октябрьского «моря», снятое с высоты птичьего полета квадрокоптером.

В 2018 году телеканал «Интер» снял сюжет об Октябрьском водохранилище, территория которого прекратилась в стихийную свалку.



