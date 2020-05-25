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Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов по типу строительства ракеты среднего класса Antares.
Об этом в интервью LB.ua сказал глава космического агентства Украины Владимир Усов.
– Такие аппараты, как одноразовый ракетоноситель ATLAS ULA или ракета среднего класса Antares, - все они используют российские двигатели. Но сейчас предприятия - производители РФ находятся под санкциями, все контракты, соответственно, проблемные. И США ищут альтернативу. А единственной возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина, - заявил Усов.
При этом глава космического ведомств отмечает, что украинская сторона предоставила американским профильным компаниям альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагает Россия.
По словам Усова, на сегодняшний день в мире и в Украине всё ещё сохраняется зависимость от российских двигателей. Однако он акцентирует: у Киева есть возможности перейти на полный цикл по изготовлению ракетоносителей, отказавшись от российских комплектующих.
– Речь идёт о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ. Поэтому подобная политика импортозамещения уже давно должна быть реализована. Здесь речь идёт о сумме $30-40 млн, - сказал Усов.
Напомним, ранее сообщалось, что частным компаниям в Украине могут разрешить вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.
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Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов по типу строительства ракеты среднего класса Antares.
Об этом в интервью LB.ua сказал глава космического агентства Украины Владимир Усов.
– Такие аппараты, как одноразовый ракетоноситель ATLAS ULA или ракета среднего класса Antares, - все они используют российские двигатели. Но сейчас предприятия - производители РФ находятся под санкциями, все контракты, соответственно, проблемные. И США ищут альтернативу. А единственной возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина, - заявил Усов.
При этом глава космического ведомств отмечает, что украинская сторона предоставила американским профильным компаниям альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагает Россия.
По словам Усова, на сегодняшний день в мире и в Украине всё ещё сохраняется зависимость от российских двигателей. Однако он акцентирует: у Киева есть возможности перейти на полный цикл по изготовлению ракетоносителей, отказавшись от российских комплектующих.
– Речь идёт о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ. Поэтому подобная политика импортозамещения уже давно должна быть реализована. Здесь речь идёт о сумме $30-40 млн, - сказал Усов.
Напомним, ранее сообщалось, что частным компаниям в Украине могут разрешить вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.