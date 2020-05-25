В Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.

Об этом свидетельствует постановление №25 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 21.05.2020, пишут НикВести.

Противоэпидемиологические мероприятия включают в себя:

Ежедневный температурный скрининг всех работников учреждений дошкольного образования;

Температурный скрининг детей каждые 4 часа и внесение информации о температуре в соответствующий журнал;

Организацию на входе в учреждение места для обработки рук антисептиками;

Проведение в игровой форме обработки рук антисептиком, мытье рук, а также обучение правилам этикета кашля;

Утренний прием детей и передачу их родителям в конце дня проводит воспитатель за пределами здания детского сада (на улице). При этом родители должны забирать своих детей в защитных масках.

На время карантина в детских садах запрещается использование тканевых полотенец (только бумажные), мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, а также пребывание внутри помещения в уличной обуви.

Стоит отметить, что работников учреждений дошкольного образования должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для ежедневного пользования.

При этом, дезинфекция поверхностей должна проводиться каждые два часа, в конце смены — влажная уборка и дезинфекция всего помещения.

Напомним, что с 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.