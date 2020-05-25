|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.
Об этом свидетельствует постановление №25 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 21.05.2020, пишут НикВести.
Противоэпидемиологические мероприятия включают в себя:
На время карантина в детских садах запрещается использование тканевых полотенец (только бумажные), мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, а также пребывание внутри помещения в уличной обуви.
Стоит отметить, что работников учреждений дошкольного образования должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для ежедневного пользования.
При этом, дезинфекция поверхностей должна проводиться каждые два часа, в конце смены — влажная уборка и дезинфекция всего помещения.
Напомним, что с 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Украине утвердили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина.
Об этом свидетельствует постановление №25 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 21.05.2020, пишут НикВести.
Противоэпидемиологические мероприятия включают в себя:
На время карантина в детских садах запрещается использование тканевых полотенец (только бумажные), мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, а также пребывание внутри помещения в уличной обуви.
Стоит отметить, что работников учреждений дошкольного образования должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками для ежедневного пользования.
При этом, дезинфекция поверхностей должна проводиться каждые два часа, в конце смены — влажная уборка и дезинфекция всего помещения.
Напомним, что с 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.