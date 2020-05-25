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Сегодня, 25 мая, активисты партии Шария передали респираторы медработникам Николаевской городской больницы № 3.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
⠀
Отмечается, что «шарийцы» передали главврачу учреждения Александру Чеботареву 50 респираторов.
«Несмотря на постепенную отмену карантинных мер, опасность заразиться коронавирусом остается. В первую очередь риску подвергаются сотрудники медучреждений. Мы гордимся нашими сторонниками, их инициативностью и неравнодушием к проблемам медиков. Отдельное спасибо хотим сказать Дмитрию, который предоставил респираторы», — говорится в сообщении.
Партийцы призвали николаевцев поддерживать такие инициативы и присоединяться к сообществу небезразличных.
Ранее активисты партии Шария передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6 в Николаеве.
|
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Сегодня, 25 мая, активисты партии Шария передали респираторы медработникам Николаевской городской больницы № 3.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
⠀
Отмечается, что «шарийцы» передали главврачу учреждения Александру Чеботареву 50 респираторов.
«Несмотря на постепенную отмену карантинных мер, опасность заразиться коронавирусом остается. В первую очередь риску подвергаются сотрудники медучреждений. Мы гордимся нашими сторонниками, их инициативностью и неравнодушием к проблемам медиков. Отдельное спасибо хотим сказать Дмитрию, который предоставил респираторы», — говорится в сообщении.
Партийцы призвали николаевцев поддерживать такие инициативы и присоединяться к сообществу небезразличных.
Ранее активисты партии Шария передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6 в Николаеве.