Сегодня, 25 мая, активисты партии Шария передали респираторы медработникам Николаевской городской больницы № 3.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Отмечается, что «шарийцы» передали главврачу учреждения Александру Чеботареву 50 респираторов.

«Несмотря на постепенную отмену карантинных мер, опасность заразиться коронавирусом остается. В первую очередь риску подвергаются сотрудники медучреждений. Мы гордимся нашими сторонниками, их инициативностью и неравнодушием к проблемам медиков. Отдельное спасибо хотим сказать Дмитрию, который предоставил респираторы», — говорится в сообщении.

Партийцы призвали николаевцев поддерживать такие инициативы и присоединяться к сообществу небезразличных.

Ранее активисты партии Шария передали респираторы работникам семейной амбулатории №3 (ЦПМСД № 6 в Николаеве.