Под стенами Офиса Президента Украины стартовала массовая акция «Полгода за решеткой. Где справедливость, господин Президент?» в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает Радіо.Свобода.

Отмечается, что в акции участвует около двухсот человек, но люди постоянно прибывают.

Активисты рядом с входом в Офис Президента развернули большой плакат «Free Kuzmenko», «Free Riff», периодически скандируя «Где справедливость?».

Организаторы акции отметили, что Президент Украины Владимир Зеленский несет политическую ответственность за ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, после того, как присоединился к брифингу от МВД, посвященному объявлению подозрений фигурантам дела в декабре 2019 года.

Кроме того, по мнению активистов, дело «тянут», а за решеткой сейчас находятся несправедливо заключенные люди.

Свое участие в акции подтвердило Движение ветеранов Украины и более 15 ветеранских и волонтерских организаций.

Организаторы накануне призвали присоединяться к акции без политических флагов, а также соблюдать социальную дистанцию на мероприятии.

Ранее сообщалось, что следствие изменило подозрение подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, назвав их исполнителями.