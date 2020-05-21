Следствие изменило подозрение подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрей Антоненко и Яне Дугарь, назвав их исполнителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.

Он отметил, что в деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами. В отношении них открыли отдельное производство.

«Изменено подозрение, коротко: Мотив. Убрали «ультранационалистические идеи», «величие арийской расы» и другой подобный трэш. Теперь «неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансные события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста». Эти неустановленные лица «привлекли» А. Антоненко, Я. Дугарь и Ю. Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о полезном мотив и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК — корыстный или заказной мотив)», — написал он.

Леонид Маслов добавил, что Андрей Антоненко уже не является организатором по версии следствия, а «исполнителем по сговору». Также в полиции теперь считаю, что Юлия Кузьменко только заложила взрывчатку, а не приводила ее в действие.

В комментариях к публикации адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец также рассказал, что, согласно новому подозрению, Андрей Антоненко не изготавливал взрывчатку, это сделали «неустановленные лица». В то же время, следователи по-прежнему считают, что Яна Дугарь фотографировала камеру.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.