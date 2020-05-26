|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Во Франции совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.
Об этом сообщает Левый берег.
55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.
Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней «мадам мэр».
Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.
Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку «Решая Вместе», по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.
Напомним, что в Уругвае впервые в истории сенатором стала женщина-траснгендер - 34-летняя юрист Мишель Суарез.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Во Франции совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.
Об этом сообщает Левый берег.
55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.
Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней «мадам мэр».
Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.
Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку «Решая Вместе», по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.
Напомним, что в Уругвае впервые в истории сенатором стала женщина-траснгендер - 34-летняя юрист Мишель Суарез.