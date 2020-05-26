В жилом доме по адресу Никольская, 54 в Николаеве предприниматель открыл кальянную «Kokon», сделав в несущей стене дома дверь и, таким образом, проложив вход в заведение.

Об этом редакции НикВести сообщили жители дома.

— Ну что, дом в Одессе рухнул — все забегали, кричат, что будут разбираться, искать виновных, а когда люди обращаются в соответствующие органы, то бьются как рыбы об лед и не могут добиться никакой справедливости, когда ломают несущие стены в подвалах, - сказала жительница дома Елена.

По ее словам в октябре 2018 года собственник офиса, расположенного на первом этаже жилого дома на Никольской, 54, решил сделать в несущей стене окно. Тогда жильцы дома вызвали полицию и написали в Управление градостроительства и архитектуры Николаевского горсовета жалобу.

— Мы предотвратили поломку несущей стены. Они укрепили, сделали балку. Их оштрафовали, - добавила девушка.

Жительница дома тажке рассказала, что в 2019 году в несущей стене начали прокладывать двери, однако жильцы дома снова вызвали полицию и предотвратили строительство.

— В 2019 году уже стали долбить здесь двери. Приехали сотрудники Управления архитектуры горсовета и сказали, что действительно нет документов. Они сообщили нам о незаконном действии и о том, что тут действительно нет никакого проекта. Письменно сообщили жителям, что составлены протоколы, акты, наложен штраф и материалы находятся в суде, - рассказала Елена.

По ее словам, в то время, как Николаевский окружной административный суд рассматривал материалы дела, в жилом доме уже начала работать кальянная «Kokon».

— Получается, параллельно идет суд, нет проекта, нет отвода на землю, но бар работает. Суду предприниматель предоставил документы, что здесь якобы находится пожарный вход и якобы еще в 2006, 2012 годах здесь была реконструкция. Значит все жители нашего дома, все 150 человек, дураки? Получается никто ничего не видел? Как только ломалась несущая стена, у нас люди сразу же вызвали полицию, - сказала Елена.

Также девушка добавила, что суд принял решение в пользу предпринимателя, так как «начальник Управления градостроительства и архитектуры Николаевского горсовета, юристы, инспекторы не подали соответствующие документы о зафиксированных нарушениях».

Скриншот: решение Николаевского окружного админсуда от 30.03.20

При этом девушка отметила, что в решении суда указаны юридические адреса, которые не соответствуют действительности.

— В протоколе указаны какие-то непонятные юридические адреса. Нам мэрия города ответила, что бар «Kokon» имеет право работать и режим их работы круглосуточный. Теперь получается, что не на 100 тысяч гривен будут штрафовать предпринимателя, а Управление архитектуры будет платить судебный сбор в 3 тысячи гривен. В бюджет могло поступить 100 тысяч гривен за нарушение, - добавила Елена.

Также девушка отметила, что после 22:00 в заведении громко играет музыка из-за чего нарушается режим тишины в жилом доме.

— Интересы людей никому не важны. Люди возлагали на соответствующие органы надежды, а по итогу в жилом доме работает кальянная «Kokon»: веселье, музыка, спать невозможно, музыка звучит до 3-4 часов ночи, в жилом доме нарушается режим тишины. Вот и все: беззаконие, бездействие, анархия, - добавила жительница дома.

Напомним, в октябре возле магазина мебели «Merx» на Спасской в Николаеве неизвестные сделали подкоп, в результате чего рухнул асфальт.