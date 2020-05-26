Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» сегодня, 26 мая, в 11:00 открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции Порошенко. Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов.

Об этом сообщают в пресс-службе партии.



— Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого не было бы такого быстрого открытия этой выставки. В первую очередь это фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем офиса генеральным прокурором Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесения откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. Странным образом, мне кажется, второго департамента ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, это все подписали. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны из моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и оформлении было сделано четко в соответствии с законодательством, - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

— Картины были ввезены законно. Для этого достаточно было просто посмотреть, я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они сохранились, для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не оговаривать лидера оппозиции. Пытаться оболгать меня в своих видосиках - у вас это не получилось. Вы облили грязью себя, а пытались облить грязью всю правоохранительную систему государства. Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно - возможно Офис президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. К тем, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украиной и очень тщательно выбирает, какие образцы украинского искусства интересуют их и возвращено в Украину. Мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. С одной стороны это хорошо, потому что они, нарушив несколько уголовных дел во время моего пребывания во главе украинского государства, в должности Президента Украины за год работы не нашли ничего, и сегодня уже пошли дальше - 7, 10, 13 и 20 лет назад, они пытаются хоть что-то найти против меня. Сегодня они потерпели очередное поражение, - убежден Петр Порошенко.



Он также отметил, что в экспозиции - работы художников, которые были связаны с Украиной, любили ее, работали здесь, а их произведения имеют большое значение для всех, кто уважает настоящее искусство.

— Здесь вы сможете увидеть и работы Айвазовского, семья которого имеет происхождение из Галичины, который сформировался как художник в Феодосии в Крыму. Крым - это Украина. Мы видим работы Лагорио - одного из лучших учеников Айвазовского. В значительной степени представлен Вильгельм Котарбинский - поляк по происхождению, большую часть своей жизни провел в Киеве и участвовал в росписях Владимирского собора. Тропинин и его портеты, которые имеют отношение к Винницкой области, и Могилеву-Подольскому. Хмелюк, который также имеет отношение к Винницкой области. Илья Репин, который родился в Чугуеве и является классическим художником, который описывал в том числе и казацкий быт, - рассказал Петр Порошенко.



Первые посетители выставки, которые смогли ознакомиться с произведениями искусства, заметили, что за два месяца борьбы с эпидемией коронавируса в Украине семья Порошенко потратила на благотворительную помощь больше денег, чем стоит вся экспозиция, представленная сегодня на выставке в Музее Гончара.

Отметим, что на 26 мая Государственное бюро расследований вызывало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля.