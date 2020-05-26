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Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.
Об этом сообщает Европейская правда.
Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.
Ранее в Эстонии в школьном учебнике английского нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках решили заменить на новые.
Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения коронавируса в мире, на которой Крым обозначен как часть России.
Об этом сообщает Европейская правда.
Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.
Ранее в Эстонии в школьном учебнике английского нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках решили заменить на новые.
Также американское издание The New York Times публиковало карту Украины без Крыма.