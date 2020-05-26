Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Проект создается для того, чтобы обеспечить условия для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате войны на востоке Украины. При Минреинтеграции создадут межведомственную рабочую группу для разработки этой Стратегии. Письма с приглашением присоединиться к работе направили в 189 учреждений.

В частности, письма получили:

— органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады Офис президента, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, ВЦА городе Авдеевка и городе Торецкое) — 28;

— органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) — 44;

— ассоциативные объединения — 37;

— научно-исследовательские учреждения — 22;

— международные организации — 7;

— общественные организации — 51.

Напомним, Германия готова немедленно выделить 500 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса.