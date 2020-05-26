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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.
Об этом сообщает Медуза.
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.
Также президент сообщил, что акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля. Путин подчеркнул, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии COVID-19.
Напомним, в апреле Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.
Об этом сообщает Медуза.
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.
Также президент сообщил, что акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля. Путин подчеркнул, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии COVID-19.
Напомним, в апреле Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.