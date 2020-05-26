Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева пообещала объявить страйк на Соборной площади перед мэрией, чтобы городская власть всё-таки выделила 1,8 миллиона гривен на ремонт здания для приюта женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом шла речь сегодня, 26 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, гласности и депутатской этики, передают НикВести.

Она отметила, что готова взять на себя ответственность и начать страйк перед городским советом Николаева, так как считает, что нужные средства необходимо выделить на приют, который «спасает людей».

— Есть важные, менее важные и незначительные. В контексте вопроса о предотвращению насилия я уже сама готова перейти к физическим действиям. Я беру на себя обязанность. Я страйк объявлю на площади Соборной, если не профинансируют данный проект. Потому что за время даже коронавируса из бюджета города такие траты проведены, уже и мыли, и чистили, и остановки поливали. Когда речь идёт об 1,8 миллионов, я считаю, что это кощунство не профинансировать данное направление. Я считаю, что можно ещё раз с площади снять Северной 1,8 миллионов, с подрядчиком рассчитаться в следующем году, а они пусть спасают людей, - заявила Елена Киселева.

Напомним, что директор николаевского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук заявила, что в Николаеве есть насущная проблема по финансированию ремонта здания специализированной службы поддержки для пострадавших от домашнего насилия (кризисный центр) — необходимые 1,8 миллиона не могут выделить уже почти полгода.