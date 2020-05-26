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Высший антикоррупционный суд во вторник закрыл дело о недостоверном декларировании бывшим председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак, удовлетворив ее ходатайство.
Об этом пишет LB.ua.
Решение принято в связи с истечением сроков давности в уголовном производстве - с инкриминированного ей деяния прошло больше трех лет.
При этом Корчак заявила, что категорически не согласна с предъявленным ей обвинением.
– Категорически заявляю, что никакого преступления я не совершала, а это уголовное производство является результатом мести со стороны признанного судом коррупционера Сытника А.С. и бесхребетности Холодницкого Н.И., - говорится в ходатайстве Корчак, которое зачитал ее адвокат.
Ей вменяли ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) в связи с отсутствием в декларации автомобиля стоимостью 544 тысяч гривен. Автомобиль был записан на свекровь Корчак, но находился в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа.
Расследование было начато еще в октябре 2017 года после выхода расследования «Наших грошей с Денисом Бигусом».
Журналисты обнаружили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что автомобилем никто не пользовался до начала 2017 года.
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Высший антикоррупционный суд во вторник закрыл дело о недостоверном декларировании бывшим председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак, удовлетворив ее ходатайство.
Об этом пишет LB.ua.
Решение принято в связи с истечением сроков давности в уголовном производстве - с инкриминированного ей деяния прошло больше трех лет.
При этом Корчак заявила, что категорически не согласна с предъявленным ей обвинением.
– Категорически заявляю, что никакого преступления я не совершала, а это уголовное производство является результатом мести со стороны признанного судом коррупционера Сытника А.С. и бесхребетности Холодницкого Н.И., - говорится в ходатайстве Корчак, которое зачитал ее адвокат.
Ей вменяли ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) в связи с отсутствием в декларации автомобиля стоимостью 544 тысяч гривен. Автомобиль был записан на свекровь Корчак, но находился в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа.
Расследование было начато еще в октябре 2017 года после выхода расследования «Наших грошей с Денисом Бигусом».
Журналисты обнаружили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что автомобилем никто не пользовался до начала 2017 года.