Катар передал Украине почти 9 тонн гуманитарной помощи со средствами индивидуальной защиты для медиков. Это халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Самолет спецрейса Qatar Airways прибыл в аэропорт «Борисполь». Доставка гуманитарной помощи является результатом договоренности президента Украины Владимира Зеленского и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани.

Груз в аэропорту встречал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Катара в Украине Гади аль-Гаджри.

– Украина высоко ценит решение эмира Государства Катар и всегда будет помнить это проявление дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены полностью воплотить на благо наших народов, - сообщил Кулеба.

Отмечается, что при содействии Катара за последних два месяца из Дохи в Киев были сделаны пять спецрейсов украинского перевозчика SkyUp для эвакуации граждан Украины. Транзитом через Доху удалось вернуть около 800 украинцев.

Напомним, что 6 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.