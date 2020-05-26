Силовики похитили таможенные декларации из Музея Ивана Гончара, которые сегодня утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко.

Об этом сообщил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов в эфире «Прямого».

Вместе с журналистами он зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию учреждения.

«Документы, на которых четко видно, что все картины официально покупались и официально передавались, — они украдены. Теперь понятно, почему когда их пихнули носом в эту ложь и сказали — вот эти документы, они их украли. Вот так работает Бюро расследований Зеленского», — отметил Артур Герасимов.