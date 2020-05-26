Для того, чтобы передать Южнобугский (Варваровский) мост в Николаеве на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета.

Об этом корреспонденту НикВести рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Буквально недавно мы получили информацию из Укравтодора о том, что нужно еще одно решение сессии, которое закрепит какие-то инвентаризационные передачи. Сегодня идет работа по передаче трех мостов. Сегодня они работают над одним, над Варваровским. Но, в любом случае, в том решение, которое у нас будет, будет решение по трем мостам снова, — сказал он.

Напомним, речь идет о Варваровском, Ингульском и Широкобальском мостах. Так, 6 февраля депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора этих объектов.

В марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что Укравтодор заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет Министров о передаче Южнобугского (Варваровского) моста на баланс государства.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.