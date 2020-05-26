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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.
Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.
Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.
Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.
Напомним, в 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.
Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.
Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.
Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.
Напомним, в 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО.
(NRF) поступило подразделение Сил специальных операций ВСУ.