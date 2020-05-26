Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.

Напомним, в 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО.

(NRF) поступило подразделение Сил специальных операций ВСУ.