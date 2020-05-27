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Ричард Гренелл, который с февраля по май исполнял обязанности директора Нацразведки США, завершил рассекречивание документов, касающихся разговора Майкла Флинна, экс-помощника Трампа, с послом РФ Сергеем Кисляком.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.
— Ричард Гренелл рассекретил новый пакет документов из «российского» расследования, прежде чем уйти с должности и.о. директора Национальной разведки США. Решение о возможном обнародовании этих документов он оставил назначенному директору Джону Ретклиффу, — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что документы содержат стенограммы телефонных разговоров Майкла Флинна, впоследствии ставшего советником Белого дома по вопросам нацбезопасности, и посла России в США Сергея Кисляка. Ранее сообщалось, что Флинн до официального назначения на должность в Белом доме не мог договариваться о чем-либо с иностранными правительствами.
О намерении рассекретить документы, чтобы оправдать Флинна, Гренелл заявил еще на прошлой неделе. Но о том, что с них сняли гриф секретности, стало известно только сейчас.
Очевидно, предполагает издание, что определенные части документов будут затушеваны и останутся недоступными для общественности.
Напомним, ранее Комитет по разведке Сената США отклонил просьбу Майкла Флинна о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования в обмен на показания о связях с РФ.
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Ричард Гренелл, который с февраля по май исполнял обязанности директора Нацразведки США, завершил рассекречивание документов, касающихся разговора Майкла Флинна, экс-помощника Трампа, с послом РФ Сергеем Кисляком.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.
— Ричард Гренелл рассекретил новый пакет документов из «российского» расследования, прежде чем уйти с должности и.о. директора Национальной разведки США. Решение о возможном обнародовании этих документов он оставил назначенному директору Джону Ретклиффу, — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что документы содержат стенограммы телефонных разговоров Майкла Флинна, впоследствии ставшего советником Белого дома по вопросам нацбезопасности, и посла России в США Сергея Кисляка. Ранее сообщалось, что Флинн до официального назначения на должность в Белом доме не мог договариваться о чем-либо с иностранными правительствами.
О намерении рассекретить документы, чтобы оправдать Флинна, Гренелл заявил еще на прошлой неделе. Но о том, что с них сняли гриф секретности, стало известно только сейчас.
Очевидно, предполагает издание, что определенные части документов будут затушеваны и останутся недоступными для общественности.
Напомним, ранее Комитет по разведке Сената США отклонил просьбу Майкла Флинна о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования в обмен на показания о связях с РФ.