По состоянию на утро 27 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 282 человек, за сутки — 1 новый случай.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 6 человек. При этом, всего выздоровели 136 человек, 7 — умерло.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

Николаев — 50 человек;

Южноукраинск — 39 человек;

Первомайск — 11 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

Врадиевский район — 25 человек;

Доманевский район — 59 человек;

Казанковский район — 1 человек;

Николаевский район — 1 человек;

Новоодесский район — 38 человек;

Снигиревский район — 1 человек

Кривоозерский район — 6 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек, из них двое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и пятеро на амбулаторном лечении.