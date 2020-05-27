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По состоянию на утро 27 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 282 человек, за сутки — 1 новый случай.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 6 человек. При этом, всего выздоровели 136 человек, 7 — умерло.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
Николаев — 50 человек;
Южноукраинск — 39 человек;
Первомайск — 11 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
Врадиевский район — 25 человек;
Доманевский район — 59 человек;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодесский район — 38 человек;
Снигиревский район — 1 человек
Кривоозерский район — 6 человек.
Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек, из них двое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и пятеро на амбулаторном лечении.
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По состоянию на утро 27 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 282 человек, за сутки — 1 новый случай.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 6 человек. При этом, всего выздоровели 136 человек, 7 — умерло.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
Николаев — 50 человек;
Южноукраинск — 39 человек;
Первомайск — 11 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
Врадиевский район — 25 человек;
Доманевский район — 59 человек;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодесский район — 38 человек;
Снигиревский район — 1 человек
Кривоозерский район — 6 человек.
Отмечается, что за прошедшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек, из них двое госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и пятеро на амбулаторном лечении.