Министерство финансов Украины примет решение о кредите ЕБРР на покупку 50 новых автобусов и 60 троллейбусов для Николаева на этой неделе.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии НикВести.

— В последний раз, когда у нас были проблемы с голосованием по проекту Европейского инвестиционного банка в Верховной раде, мы обратились к нашим народным депутатам — я хочу поблагодарить их еще раз: Александра Гайду, Александра Пасечного, Игоря Копытина. Я очень надеюсь, что они нам помогут. На этой недели должны выйти результаты по Минфину по трем проектам: проект по 60 троллейбусам, 40 из которых обычные и 20 с автономным ходом; проект по 50 автобусам на подобии таких, как мы запустили по городу, что позволит разгрузить нам отдаленные района, такие как Корениха, Матвеевка, Кульбакино; третий вопрос — строительство котельных в районе Херсонского шоссе и Космонавтов, и отказ от теплотрассы, которая находится под Херсонским шоссе. Это позволит не использовать трубу Николаевской ТЭЦ, расширить Херсонское шоссе до четырех полос и наконец-то капитально отремонтировать. Это проекты, которые будут начаты в этом году и будут закончены в следующем году. Этот процесс, в любом случае, должен быть запущен, даже если автобусы не поедут до выборов. У нас стоит задача обеспечить городские перевозки. Мы их сможем улучшить, а проект с НЕФКО дает нам возможность еще получить грант в 500 тысяч евро, которые мы вложим в проекты, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Позже Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.