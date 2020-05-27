Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, что рассмотрение ситуаций с двойными платёжками в суде может растянуться на все лето.

Об этом он сказал сегодня, 27 мая на заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета, передают НикВести.

— Там есть вопросы по нескольким домам в Корабельном районе. Более того, по всем этим домом жильцы уже подали иск в суд по «Місту для людей». Эти иски определены и на май, и на июнь, и на август, кажется — все очень растянуто в периоде. «Місто для людей» обращается с этими двойными платежками. При этом есть конфликт между «Океаном» и «Містом для людей» относительно даты перехода в управление «Океана» этих жилых домов. Окончательную точку поставит суд, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, что 10 февраля 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома. Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

Кроме того, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что ситуация с двойными платёжками рассматривается в суде и, предположительно, разрешится весной 2020 года.