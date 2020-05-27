Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующем заседании сессии городского совета, которая запланирована на следующую неделю, будут рассматриваться вопросы перераспределения средств.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Мэр отметил, что 30 миллионов гривен будут перераспределяться между самим распределителями средств, а также пройдёт распределение остатков прошлогодних денег.

— Я думаю, что это будет следующая неделя, либо вторник, либо четверг. Это будет бюджетная сессия. Это будут перераспределение внутри внутри самих распределителей средств, дополнительных финансов около 30 миллионов. Остатки прошлогодние будут в этом распределении. - рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что в прошлом году было впервые, когда работ в Николаеве было проведено больше, чем запланировано.

— Во-первых, в прошлом году мы недорассчитались с людьми, которые они выполнили в прошлом году. На 31 декабря мы не успели рассчитаться с людьми по департаменту энергоэффективности почти 4 миллиона, по Департаменту ЖКХ на 14 миллионов. Это впервые, когда сделанных работ было больше, чем от запланированных работ. Это правильно и связано с тем, что мы недополучили в конце года деньги в бюджет. С другой стороны, планирование предыдущего бюджета было с учётом субвенции в областной бюджет на аэропорт, на радиологическое отделение, на покупку скорой помощи и в связи с этим бюджет не был спланирован на 100%, - подытожил Александр Сенкевич.

Отметим, что обычно в мае происходит перераспределение бюджета города, в том числе перераспределение денег из неиспользованных остатков предыдущего года. Ранее Александр Сенкевич во время своих эфиров в социальных сетях неоднократно заявлял, что планирует провести сессию в начале мая, но этого не произошло.

На сегодняшний день, ни депутаты городского совета, ни члены исполкома, не получали готовый проект решения сессии о перераспределении бюджета. Нет этого документа и на сайте городского совета, хотя он должен быть опубликован согласно закону «О доступе к публичной информации» за 20 рабочих дней до его рассмотрения в сессионном зале.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.