Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в Украине перестанут выплачивать ежемесячные премии для госслужащих, и будут начислять их ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.

Об этом он расскзазал во время брифинга по итогам заседания правительства.

— Сегодня на заседании Правительства нам Госслужба презентовала концепцию реформирования оплаты труда госслужащим. Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории А. По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI, который будет определяться индивидуально для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности, - сказал Олег Немчинов.

Напомним, в январе Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.