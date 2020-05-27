|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:34
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:55
|Заход солнца:
|20:55
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.18 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в Украине перестанут выплачивать ежемесячные премии для госслужащих, и будут начислять их ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.
Об этом он расскзазал во время брифинга по итогам заседания правительства.
— Сегодня на заседании Правительства нам Госслужба презентовала концепцию реформирования оплаты труда госслужащим. Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории А. По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI, который будет определяться индивидуально для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности, - сказал Олег Немчинов.
Напомним, в январе Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что в Украине перестанут выплачивать ежемесячные премии для госслужащих, и будут начислять их ежеквартально или ежегодно согласно ключевым показателям эффективности.
Об этом он расскзазал во время брифинга по итогам заседания правительства.
— Сегодня на заседании Правительства нам Госслужба презентовала концепцию реформирования оплаты труда госслужащим. Мы знаем, сколько нареканий в обществе вызвали так называемые большие премии, надбавки для государственных служащих и особенно государственных служащих категории А. По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда, переводим 70% заработка в должностной оклад и только 30% мы вводим в зависимость от начислений поощрений и прочего. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных, а также ежегодных премий, которые будут начисляться исключительно за выполнение своеобразного KPI, который будет определяться индивидуально для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности, - сказал Олег Немчинов.
Напомним, в январе Кабинет министров обнародовал информацию о доходах украинских министров, в частности их среднюю зарплату.