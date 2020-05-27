Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и недобросовестных подрядчиков, которые саботируют работы по ремонту дорог, в давлении на себя.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, пишут НикВести.

По словам Владислава Невеселого, мэр Николаева занимается политическим пиаром оказывая давления на него. В тоже время давление на него и работу Службы автомобильных дорог оказывают фирмы, которые годами получали подряды в области и некачественно выполняли запланированные работы.

— Ту ситуацию, которую сейчас нагнетают, я считаю, что в Николаеве она связана с политическими вопросам, кто-то пытается заработать себе политических баллов. А кто-то пытается от меня избавится потому что мы перекрыли многим (подрядчикам некачественно выполнявшим свою работу, - прим.) кислород. Мы будем работать свою работу! Мы будем делать ее качественно! — заявил Владислав Невеселый.

Помимо этого Владислав Невеселй пояснил почему возник конфликт вокруг вопроса ремонта перекрестка в центре Николаева по улице Пушкинской. Глава САД отметил, что работы по ремонту саботировала компания подрядчик «Містодорбуд», которая, по его словам, преднамеренно начала латать ямы, но так и не завершила этот процесс. Он также отметил, что мэр Николаева воспользовался этой ситуацией и стал необоснованно критиковать его самого и Службу автодорог.

— Эта компания в один прекрасный день просто перестала в один момент выходить на дороги и выполнять наши предписания. Они резко отказались выходить на работу. В это же время резко активизировался и мэр города Николаева. Я скажу, то я не верю в случайности и в страны совпадения. Как только подрядчик начал саботировать работы, сразу же на меня пошли атаки со всех сторон. В своих прямых эфирах Сенкевич заявлял, что КП «ЭЛУ автодорог» уже сделало всю работу, и нам говорили, чтобы мы вышли на перекресток и сделали свое покрытие. Мне было неудобно слышать эти слова. Работы выполняло не только КП но и подрядчик в лице «Містодорбуд» по нашему заданию. Мэр города не вникал, кто и что делал, ему нужно было выйти и что-то ляпнуть в нашу сторону в эфире. Компания сделала половину работ и после бросило их. Дорабатывать пришлось другой компании («ЭЛУ автодорог», - прим.) за что Николаевна спасибо, — пояснил Владислав Невеселый.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к главе Укравтодора Александру Кубракову с просьбой освободить от занимаемой должности руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислава Невеселого.