Евросоюз завершил процедуру принятия договоров о реадмиссии и упрощении визового режима с Беларусью. Соответствующее решение Совет ЕС принял сегодня, 27 мая.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

«Совет ЕС принял сегодня два решения, которые завершают принятие соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. Это свидетельствует о растущей важности отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество представлений на получение Шенгенской визы в Беларуси достигло почти 650 тысяч. Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом к развитию отношений между нашими народами, и поможет укрепить экономические, культурные и научные связи между нами», — говорится в сообщении.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью снижает консульский сбор до фиксированной суммы в 35 евро, сокращает сроки и упрощает процедуру оформления виз, предусматривает выдачу многократных виз длительного действия для определенных категорий граждан. Визы разрешают краткосрочное пребывание на территории Евросоюза не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Соглашение вступит в силу ориентировочно 1 июля.