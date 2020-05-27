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Экс-руководителю Луганской и Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.
Это произошло в ходе одной из программ телеканала NEWSONE, сообщает Обозреватель.
Геннадий Москаль отвечал на вопросы ведущей с паузами, а в какой-то момент не смог говорить и пошатнулся. Это попало на запись программы.
Ведущий извинился и сказал, что гостю плохо. Далее в программе объявили паузу и эфир из студии прервался.
Ведущий телеканала «Наш» Максим Назаров сообщил, что Москаля срочно забрала скорая помощь. Предварительно, у него резко упало давление.
«Врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию», — сообщил Максим Назаров.
Напомним, в прошлом году первому заместителю городского головы Николаева Владимиру Крыленко стало плохо во время рабочего совещания, которое он проводил в горисполкоме.
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Экс-руководителю Луганской и Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира.
Это произошло в ходе одной из программ телеканала NEWSONE, сообщает Обозреватель.
Геннадий Москаль отвечал на вопросы ведущей с паузами, а в какой-то момент не смог говорить и пошатнулся. Это попало на запись программы.
Ведущий извинился и сказал, что гостю плохо. Далее в программе объявили паузу и эфир из студии прервался.
Ведущий телеканала «Наш» Максим Назаров сообщил, что Москаля срочно забрала скорая помощь. Предварительно, у него резко упало давление.
«Врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию», — сообщил Максим Назаров.
Напомним, в прошлом году первому заместителю городского головы Николаева Владимиру Крыленко стало плохо во время рабочего совещания, которое он проводил в горисполкоме.