Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.

Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает РБК-Украина.

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

— Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям, — подчеркнула Ангела Меркель.

Напомним, в феврале этого года власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.