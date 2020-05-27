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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.
Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает РБК-Украина.
По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.
— Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям, — подчеркнула Ангела Меркель.
Напомним, в феврале этого года власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо придать новые импульсы.
Об этом Меркель заявила на форме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает РБК-Украина.
По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.
— Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям, — подчеркнула Ангела Меркель.
Напомним, в феврале этого года власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.