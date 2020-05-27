Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал своего соперника-республиканца Дональда Трампа «абсолютным глупцом» за то, что тот он не носил защитную маску во время серии недавних общественных мероприятий в США, заявив, что отсутствие у Трампа лидерства в этом вопросе «стоило людям жизни».

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение о том, носить ли защитную маску на публике, стало предметом общенациональной политической дискуссии, в которой два кандидата в президенты приняли противоположные точки зрения.

Сообщается, что появление Байдена в День памяти в маске на открытом воздухе привлекло внимание Трампа, который ретвитнул изображение Байдена на мероприятии с комментарием: «Это может помочь объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике».

Президент США отказывается надевать маску перед камерами на общественных мероприятиях, в том числе и в День памяти.

— Он глупец, абсолютный глупец, если говорит такое. Каждый сведущий доктор в мире говорит, что вы должны носить маску в толпе, – сказал Джо Байден в сюжете CNN.

Байден назвал поведение Трампа «мачистским» и «ложно-мужским» и считает, что это стоило людям жизни, которые склонны следовать примеру лидера.

По состоянию на 27 мая в США зарегистрировано 1 736 744 случая заражения коронавирусом, умерли 101 470 человек, выздоровели 483 092.

Напомним, ВОЗ приостановило испытание препарата гидроксихлорохина, которое публично популяризировал Дональд Трамп для лечения коронавируса. Исследования показали, пациенты, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19.