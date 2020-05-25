Ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— Исполнительная группа взяла временную паузу в испытании гидроксихлорохиновой группы лекарств, пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных. Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он сообщил, что накануне ученые опубликовали исследование по применению этих препаратов и их влияния на больных с COVID-19 пациентов.

В связи с этим ВОЗ решила провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств, чтобы адекватно оценить потенциальные преимущества и ущерб в лечении COVID-19 от этих медицинских средств.