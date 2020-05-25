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Ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
— Исполнительная группа взяла временную паузу в испытании гидроксихлорохиновой группы лекарств, пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных. Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
Он сообщил, что накануне ученые опубликовали исследование по применению этих препаратов и их влияния на больных с COVID-19 пациентов.
В связи с этим ВОЗ решила провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств, чтобы адекватно оценить потенциальные преимущества и ущерб в лечении COVID-19 от этих медицинских средств.
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Ученые обнаружили рост числа летальных исходов среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
— Исполнительная группа взяла временную паузу в испытании гидроксихлорохиновой группы лекарств, пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных. Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
Он сообщил, что накануне ученые опубликовали исследование по применению этих препаратов и их влияния на больных с COVID-19 пациентов.
В связи с этим ВОЗ решила провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств, чтобы адекватно оценить потенциальные преимущества и ущерб в лечении COVID-19 от этих медицинских средств.