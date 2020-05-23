Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19.

Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, пишет Корреспондент.

По словам руководителя исследования, доктора Мандипа Мера из Объединенного бостонского медицинского центра, вышеназванные препараты не только не приносят пользы при лечении больных с коронавирусом, но и могут причинить вред.

В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больнице на шести континентах. Они были разделены на четыре группы.

Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая − хлорохин, третья − один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.

В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин − 18%.

Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных COVID-19, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22,8%, а смертность инфицированных коронавирусом, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.

Таким образом, у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных, резюмируют авторы исследования.

— Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения, — говорит Франк Ружицка, заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха.

Напомним, ранее Европейская комиссия также заявляла, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.