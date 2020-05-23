|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:59
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19.
Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, пишет Корреспондент.
По словам руководителя исследования, доктора Мандипа Мера из Объединенного бостонского медицинского центра, вышеназванные препараты не только не приносят пользы при лечении больных с коронавирусом, но и могут причинить вред.
В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больнице на шести континентах. Они были разделены на четыре группы.
Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая − хлорохин, третья − один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.
В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин − 18%.
Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных COVID-19, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22,8%, а смертность инфицированных коронавирусом, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.
Таким образом, у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных, резюмируют авторы исследования.
— Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения, — говорит Франк Ружицка, заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха.
Напомним, ранее Европейская комиссия также заявляла, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19.
Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, пишет Корреспондент.
По словам руководителя исследования, доктора Мандипа Мера из Объединенного бостонского медицинского центра, вышеназванные препараты не только не приносят пользы при лечении больных с коронавирусом, но и могут причинить вред.
В исследовании приняли участие 96 000 пациентов в 671 больнице на шести континентах. Они были разделены на четыре группы.
Первая группа принимала для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин, вторая − хлорохин, третья − один из этих двух медикаментов в сочетании с антибиотиками. Последняя группа не принимала при лечении от коронавируса ни одно из этих лекарств.
В итоге смертность среди пациентов, не принимавших ни хлорохина, ни гидроксихлорохина, составила 9%. Среди больных, которых лечили от коронавируса хлорохином, этот показатель составил 16,4%. Среди принимавших гидроксихлорохин − 18%.
Что касается пациентов, совмещавших прием лекарств от малярии с антибиотиками, то смертность больных COVID-19, принимавших антибиотик в сочетании с хлорохином, составила 22,8%, а смертность инфицированных коронавирусом, которых лечили антибиотиком и гидроксихлорохином, достигла 23,8%.
Таким образом, у пациентов с коронавирусом, принимавших во время лечения противомалярийные препараты, риск умереть подчас был на 45% выше, чем у прочих больных, резюмируют авторы исследования.
— Действенность препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при COVID-19 не подтверждают никакие научные данные. Даже напротив, особенно у пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердца мы наблюдаем серьезные побочные эффекты, в первую очередь, опасные для жизни нарушения ритма сердцебиения, — говорит Франк Ружицка, заведующий отделением кардиологии университетской клиники Цюриха.
Напомним, ранее Европейская комиссия также заявляла, что нет никаких доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, рекламируемый президентом США Дональдом Трампом в качестве потенциального средства против COVID-19, эффективен против болезни.