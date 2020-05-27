Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел ведут переговоры с разными странами о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Продолжается работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок, — отметил Владислав Криклий.

Министр добавил, что украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах.

Ранее сообщалось, что Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня в соответствии с планом выхода из карантина. Однако украинцам после возвращения домой нужно будет находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней.