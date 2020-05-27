Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня в соответствии с планом выхода из карантина. Однако украинцам после возвращения домой нужно будет находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает телеканал 112 Украина.

— Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страну ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это делать. На сегодня не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно тому плану выхода из карантина, смягчения, который был утвержден правительством, оно восстанавливается начиная с 15 июня, — заявил Максим Степанов.

Контролировать прохождение самоизоляции будут с помощью приложения «Дія».

— Когда человек возвращается в страну, то сегодня, согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение «Дія» и пробыть в самоизоляции 14 дней, — добавил Максим Степанов.

Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.