«Укрзалізниця» открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе железной дороги.

Так, открыта продажа билетов на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

— Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты теперь можно приобрести онлайн ближайшее время можно будет их приобрести в кассах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. О дальнейшем восстановления движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно, - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 мая началось постепенное восстановление движения пассажирских поездов Укрзалізниця открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.