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«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине», — отметил он.
Министр добавил, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.
Владислав Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+, а именно:
Напомним, что при благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.
Ранее в правительстве сообщили, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
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«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине», — отметил он.
Министр добавил, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.
Владислав Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+, а именно:
Напомним, что при благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.
Ранее в правительстве сообщили, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.