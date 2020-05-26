«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Поезда начнут курсировать уже с 1 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на первые направления по Украине», — отметил он.

Министр добавил, что поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

Владислав Криклий проинформировал, что сейчас через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов Интерсити+, а именно:

№721/722 и № 726/725 «Киев-Харьков»;

№763/764 «Киев-Одесса»

№711/712 «Киев-Константиновка»;

№740/739 «Киев-Кривой Рог».

Напомним, что при благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.

Ранее в правительстве сообщили, что билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.