При благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, с 1 июня могут быть такие ослабление:

— открытие бассейнов и спортзалов;

— посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

— Об бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн, — добавил Виктор Ляшко.

Он также отметил, что ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.

Ляшко напомнил, что условия смягчения карантина в областях остаются неизменными:

— общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 000 населения.

— среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 000 населения в течение последних 7 дней.

— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.

Решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с учетом всех этих критериев.

Напомним, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.