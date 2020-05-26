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При благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, с 1 июня могут быть такие ослабление:
— открытие бассейнов и спортзалов;
— посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
— Об бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн, — добавил Виктор Ляшко.
Он также отметил, что ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.
Ляшко напомнил, что условия смягчения карантина в областях остаются неизменными:
— общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 000 населения.
— среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 000 населения в течение последних 7 дней.
— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.
Решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с учетом всех этих критериев.
Напомним, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
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При благоприятной эпидемиологической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, с 1 июня могут быть такие ослабление:
— открытие бассейнов и спортзалов;
— посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
— Об бассейнов и спортзалов в ближайшее время, буквально сегодня-завтра, на сайте Минздрава будут размещены рекомендации по противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены в случае, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн, — добавил Виктор Ляшко.
Он также отметил, что ранее Минздрав не рассматривало возможности открытия бассейнов на третьем этапе ослабление карантина, однако новые данные о возможности распространения возбудителя коронавируса через воду позволили пересмотреть такое решение.
Ляшко напомнил, что условия смягчения карантина в областях остаются неизменными:
— общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 000 населения.
— среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 000 населения в течение последних 7 дней.
— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель менее 50%.
Решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с учетом всех этих критериев.
Напомним, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.