Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что действующего городского полигона твердых бытовых отходов хватит еще на 10 лет работы.

Об этом Александр Сенкевич сказал в комментарии НикВести 26 мая.

— На 10 лет у нас еще будет место (для захоронения мусора на городской свалке, - прим.). Как минимум. Там есть еще перспективные зоны, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, городской полигон ТБО Николаева находится на территории Веснянского сельского совета в Николаевском районе, он был введен в эксплуатацию в 1972 году и рассчитан на 50 лет, то есть до 2022 года. Площадь свалки - 37,9 гектаров. Она рассчитана на захоронение 50 миллионов м3 отходов. Сейчас там захоронено около 48 миллионов м3 мусора.

В отчете о стратегической экологической оценке проекта генерального плана Николаева, который сейчас проходит обсуждение, говорится, что мощность городской свалки исчерпана на 98%, в связи с чем крайне необходимо строительство новых современных мощностей мусоросортировки и мусоропереработки, внедрение раздельного сбора мусора и увеличение объемов использования вторичного сырья.

По словам Александра Сенкевича, городская власть Николаева сейчас работает над разработкой технического задания для строительства на полигоне сортировочной линии. К такому проекту планируют привлечь частные компании.

— У нас есть несколько предложений от разных компаний, которые приходят и говорят, что им нужно. Мы думаем, как разгородить территорию под эту сортировочную линию. Мы изучаем возможности. На территории полигона или впритык к нему. Основной вопрос сегодня - то, что мы пытаемся понять технические возможнсоти, делаем там геодезию и геологию. В случае, если это будет возможно, разместить на территории полигона. Либо нужно будет обращаться для довыделения земли, там 30 соток, которая находится возле полигона, но имеет перспективную зону застройки. Мы все заинтересованы, и мы, и близлежащие ОТГ, чтобы не летали пакеты, чтобы все ТБО, которое идет на полигон, попадало на сортировную линию и оттуда выходили только остатки, которые не перерабатываются и будут захораниваться для дальнейшего гниения, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр рассказал о необходимости применения современных технологий при захоронении мусора в случае расширения полигона ТБО.

— Конечно же, если мы говорим о той части, которая перспективная и где сегодня не проводится захоронение, то ее сегодня нужно будет также делать по-новому. Нужно будет ее застилать специальными матами, которые не позволяют уходить под землю фильтрату, это самое вредное, что там есть,- сказал мэр Николаева.

Примечательно, что на территории городского полигона действует завод по отбору биогаза с дальнейшей его переработкой в электроэнергию по зеленому тарифу. Строительство биогазовой установки позволило осуществлять дегазацию полигона и улучшить уровень его безопасности, ограничив влияние на окружающую среду. Завод, принадлежащий компании «ЛНК» начал работу в 2015 году.

По словам Александра Сенкевича, уже с июня коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс», обслуживающее свалку, будет получать не 5% прибыли от работы биогазовой установки, а 10. Эти средства будут направлены на обновление техники предприятия.

— Сегодня там откачивается газ - сжигается метан и получается электроэнергия. И надо признаться, что мы дошли до определенных переговоров, и, мне кажется, что с 1 июня мы уже будем получать не 5% от прибыли, которую получает это предприятие, а 10%. Это получает предприятие, инвестирует в покупку новых мусоровозов, новой техники. Потому что техника там фактически сгорает, из-за того, что там такая агрессивная среда, все ржавеет очень быстро. Там нужны новые самосвалы, новые экскаваторы, новая техника, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о том, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода. Год назад Александр Сенкевич высказывал мнение о том, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Напомним, в 2016 году в Николаеве прошел Международный форум по обращению с отходами, инициированный городским головой Александром Сенкевичем. Тогда, 4 года назад, мэр Николаева заявлял, что пезультатом этого форума должно стать экспертное обсуждение предложенных проектов и внедрение их в жизнь в кратчайшие сроки. За последгние годы власти Николаева, а также руководство облгосадминистрации несколько раз подымали проблему полигона ТБО и необходимости строительства завода по переработке мусора, однако это не привело к реальному решению проблемы ТБО в городе.