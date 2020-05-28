Глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича в затягивании процесса передачи Южнобугского (Варваровского) моста на баланс Укравтодора на первоначальном этапе.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 27 мая, пишут НикВести.

По словам чиновника, когда городской совет принял решение о передаче Варваровского моста на баланс Укравтодора, руководство города долгое время не предоставляла документы для начала процесса.

— Когда за него проголосовали (депутаты Николаевского городского совета приняли решение передать мост на баланс Укравтодора, - прим.) я две недели не мог выпросить у городского совета решение. Представьте, это те, кто хотел его передать, они его всю жизнь хотели отремонтировать. Я, кажется, даже три недели звонил. Представляете? Вот такой вот мэр у города. Я просил даже решение без подписи, чтобы начать готовить документы о передаче. Мост реально в аварийном состоянии. Укравтодор берет на себя очень большую ответственность. В этом мосту очень много проблем. Это крест для Укравтодора, — заявил Владислав Невеселый.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что для того, чтобы передать Южнобугский (Варваровский) мост в Николаеве на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета.