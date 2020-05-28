Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Санкции в первую очередь затронут разработчиков программы.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter.

Госсекретарь отметил, что Тегеран «продолжает ядерную эскалацию». США воспринимают это, как ознаменование окончания переговоров.

В частности, Майк Помпео сообщил о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана — Маджиду Агаи и Амджад Сазгару.

— Ученые имеют выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции, — подчеркнул госсекретарь.

Отметим, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завило, что, согласно их подсчетам, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.

Это произошло после того, как Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Ранее США внедрили ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса в этой стране.