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Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Санкции в первую очередь затронут разработчиков программы.
Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter.
Госсекретарь отметил, что Тегеран «продолжает ядерную эскалацию». США воспринимают это, как ознаменование окончания переговоров.
В частности, Майк Помпео сообщил о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана — Маджиду Агаи и Амджад Сазгару.
— Ученые имеют выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции, — подчеркнул госсекретарь.
Отметим, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завило, что, согласно их подсчетам, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.
Это произошло после того, как Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.
Ранее США внедрили ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса в этой стране.
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Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Санкции в первую очередь затронут разработчиков программы.
Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter.
Госсекретарь отметил, что Тегеран «продолжает ядерную эскалацию». США воспринимают это, как ознаменование окончания переговоров.
В частности, Майк Помпео сообщил о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана — Маджиду Агаи и Амджад Сазгару.
— Ученые имеют выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции, — подчеркнул госсекретарь.
Отметим, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завило, что, согласно их подсчетам, количество обогащенного урана в Иране превышает лимит ядерной сделки в пять раз.
Это произошло после того, как Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.
Ранее США внедрили ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса в этой стране.