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Эксперты прогнозируют падение мирового ВВП на 3% из-за потерь на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
Фонд Duff & Phelps прогнозирует сокращение мирового ВВП минимум на 3%. Менеджеры фонда также ожидают, что последствия пандемии, которая заблокировала экономики во всем мире, продолжат оказывать давление на мировую экономику и в 2021 году.
– Пандемия оказала парализующее воздействие почти на все сектора, при этом очень немногие участники рынка остались невредимыми, – сказано в отчете.
Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.
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Эксперты прогнозируют падение мирового ВВП на 3% из-за потерь на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
Фонд Duff & Phelps прогнозирует сокращение мирового ВВП минимум на 3%. Менеджеры фонда также ожидают, что последствия пандемии, которая заблокировала экономики во всем мире, продолжат оказывать давление на мировую экономику и в 2021 году.
– Пандемия оказала парализующее воздействие почти на все сектора, при этом очень немногие участники рынка остались невредимыми, – сказано в отчете.
Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.