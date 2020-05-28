Эксперты прогнозируют падение мирового ВВП на 3% из-за потерь на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

Фонд Duff & Phelps прогнозирует сокращение мирового ВВП минимум на 3%. Менеджеры фонда также ожидают, что последствия пандемии, которая заблокировала экономики во всем мире, продолжат оказывать давление на мировую экономику и в 2021 году.

– Пандемия оказала парализующее воздействие почти на все сектора, при этом очень немногие участники рынка остались невредимыми, – сказано в отчете.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.