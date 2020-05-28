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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.
Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.
На вопрос, собирается ли он идти в политику, Ляшко ответил, что он уже - политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения. Он также отметил, что на пост главы Минздрава он «не метит».
При этом Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры столицы.
– Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, с июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он также заявил, что будет снова баллотироваться в 2020 году.
По данным исследования группы «Рейтинг», которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.
Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.
На вопрос, собирается ли он идти в политику, Ляшко ответил, что он уже - политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения. Он также отметил, что на пост главы Минздрава он «не метит».
При этом Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры столицы.
– Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, с июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он также заявил, что будет снова баллотироваться в 2020 году.
По данным исследования группы «Рейтинг», которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.