Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.

Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.

На вопрос, собирается ли он идти в политику, Ляшко ответил, что он уже - политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения. Он также отметил, что на пост главы Минздрава он «не метит».

При этом Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры столицы.

– Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, с июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он также заявил, что будет снова баллотироваться в 2020 году.

По данным исследования группы «Рейтинг», которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.