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Детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.
Об этом сегодня, 28 мая комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве сказала начальник Управления образования городского совета Анны Лычко, пишут НикВести.
В частности, Управление образования закупило в детские сады антисептики, бесконтактные термометры, а также марлю для пошива воспитателями защитных масок. По словам Анны Лычко этого хватит на месяц работы учреждний.
— Закуплено средства индивидуальной защиты для работников — была закуплена марля и работники учреждений дошкольного образования пошили себе маски. Закуплено дезинфицирующие средства для воспитателей, детей всех детских садиков. Также закуплены дезсредства для обработки поверхностей. Сегодня мы уже получили, а завтра будем раздавать, бесконтактные термометры. Все эти запасы рассчитаны стопроцентно на 3-4 недели. Вместе с тем, мы провели мониторинг, у нас не будет 100% посещаемости детей. Хочу отметить, что дополнительная закупка дезсредств уже организована Управлением образования. Для открытия детских садов у нас все есть, - сказала Анна Лычко.
Также она отметила, что в детских садах города уже убрали ковры, мягкие игрушки и провели генеральную уборку всех помещений дезсредствами.
Напомним, что с 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.
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Детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.
Об этом сегодня, 28 мая комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве сказала начальник Управления образования городского совета Анны Лычко, пишут НикВести.
В частности, Управление образования закупило в детские сады антисептики, бесконтактные термометры, а также марлю для пошива воспитателями защитных масок. По словам Анны Лычко этого хватит на месяц работы учреждний.
— Закуплено средства индивидуальной защиты для работников — была закуплена марля и работники учреждений дошкольного образования пошили себе маски. Закуплено дезинфицирующие средства для воспитателей, детей всех детских садиков. Также закуплены дезсредства для обработки поверхностей. Сегодня мы уже получили, а завтра будем раздавать, бесконтактные термометры. Все эти запасы рассчитаны стопроцентно на 3-4 недели. Вместе с тем, мы провели мониторинг, у нас не будет 100% посещаемости детей. Хочу отметить, что дополнительная закупка дезсредств уже организована Управлением образования. Для открытия детских садов у нас все есть, - сказала Анна Лычко.
Также она отметила, что в детских садах города уже убрали ковры, мягкие игрушки и провели генеральную уборку всех помещений дезсредствами.
Напомним, что с 1 июня детские сады Николаева начнут работать в адаптивном режиме.