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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенных экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса недостаточно.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.
По его словам Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии.
— Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Отмечается, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице. Кроме этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенных экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса недостаточно.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.
По его словам Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии.
— Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи, - подчеркнул Владимир Зеленский.
Отмечается, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице. Кроме этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.