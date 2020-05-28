Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенных экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса недостаточно.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.

По его словам Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии.

— Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отмечается, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощь по безработице. Кроме этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины по итогам второго квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.