Экс-нардеп Артем Ильюк заявил, что решил стать частью команды «Оппозиционной платформы — За життя» для того, чтобы изменить Николаев и жизнь горожан к лучшему.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Артема Ильюка, он собирается побороться за кресло мэра Николаева и сделать жизнь в городе комфортной и безопасной для его жителей.

— Я для себя принял решение стать частью команды николаевцев еще давно, когда я родился как николаевец в восьмом поколении. Для меня самое главное — это горожане, сам город, чтобы сделать его лучше. Я хочу пообещать, пользуясь случаем, что какой бы мне путь не преподнесла судьба, я буду работать и выполнять работу на этом пути честно. Потому что честность окупается. Сегодня городу не хватает честности и открытости. Те люди, которые декларировали, и которм мы когда-то поверили, что город станет открытым, красивым и безопасным только потому, что им удастся собрать несколько форумов, но, этого не произошло. Я хочу сказать, что я буду делать это открыто и честно. Любой путь, который мне выпадет, вы его увидите и он как всегда будет открытым и публичным, максимально понятным для всех. Для меня это решение простое. Да, я могу быть с чем-то не согласен, но, я уже взвалил на себя определенные обязательства и я их выполняю. Я когда-то пообещал николаевцам, что я буду идти до конца. Я либо уйду в сторону и закончу вообще с политикой, с хозяйственной и общественной деятельностью, либо буду тянуть этот воз, который мне не всегда приятен, но который даст возможность развивать город Николаев. Я сделаю это лучше всех, — заявил Артем Ильюк.

Напомним, 29 апреля стало известно, что политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.

Артем Ильюк был народным депутатом 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (партия «Відродження»), в Верховную Раду избирался по 128 мажоритарному округу в Николаеве. До этого, в 2010 году был избран депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2019 году Артем Ильюк баллотировался в парламент в качестве самовыдвиженца, но проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Гайду, набрав 23,8% (17992) голосов.