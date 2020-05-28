В Германии отказали предоставить политическое убежище украинскому экс-нардепу Александру Онищенко, которого на родине подозревают в организации «газовых схем».

Об этом сообщает идание Deutsche Welle.

— В пресс-службе суда в Ольденбурге сообщили, что в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, — сообщает издание.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга 27 мая не выдавать Онищенко Украине, экс-депутата освободили из следственного изолятора, где он провел почти полгода.По словам его адвоката Доминика Клаука, после освобождения из тюрьмы украинец находится на своем ранчо в Нижней Саксонии.

Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой украинец мог бы претендовать на вид на жительство в Германии.

Для получения такой визы экс-нардеп трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо. Адвокат Онищенко заявил, что его подзащитный обжаловал отказ в приюте в суде города Оснабрюк.

По словам его защитника, если Германия откажет бывшему украинскому депутату в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.

Клаук надеется, что Онищенко сможет путешествовать по другими странами Европы. Адвокат считает, что европейские страны могут принимать во внимание решение немецкого суда, который отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека. Хотя в Испании суды ранее отказали Онищенко в приюте и распорядились выдать его Украине.

Напомним, немецкие правоохранители 29 ноября 2019 года задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.