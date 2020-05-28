Телеведущему Сергею Пояркову вручили обвинительный акт в деле об угрозах убийством Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

— Обвинительный акт СБУ по заявлению Владимира Зеленского на Сергея Пояркова в отношении угроз жизни и здоровью, – написал Тарас Березовец.

Он также опубликовал документ.

Сергея Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

Ведущий заявил в комментарии «Детектор-медиа», что дело расследуют с октября 2019 г якобы из-за пародии на YouTube, в которой упоминался Зеленский. Он утверждает, что в его действиях не было покушения на преступление.

— Не может пародия рассматриваться как преступление, – сказал Сергей Поярков.

По словам телеведущего, Президент дважды давал показания по этому делу, в которых якобы высказывал страх перед ним. В то же время пресс-секретарь Президента Юлия Мендель не смогла подтвердить эту информацию.

Сергей Поярков не исключает, что будет подавать заявление о служебном преступлении, так как считает, что расследование по его делу должна вести Нацполиция, а не СБУ.

Напомним, правоохранители открыли уголовное дело из-за высказываний депутата от «Европейской солидарности» Софии Федыны и волонтера Маруси Звиробий о президенте Владимире Зеленском.

В прямом эфире соцсети Facebook они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.